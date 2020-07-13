МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером, в то время как инвесторы ожидают решения комитетов стран соглашения ОПЕК+ по уровню сокращения добычи сырья и оценивают риски падения спроса на нефть из-за COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,16% — до 43,17 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,05% — до 40,53 доллара за баррель.

На текущей неделе пройдет заседание комитетов ОПЕК+. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC). Ожидается. что комитеты рассмотрят вопрос уменьшение объема сокращений добычи нефти.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, при этом общего консенсуса пока нет.

В то же время, число заболевших коронавирусом по всему миру продолжает увеличиваться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 12 июля сообщила, что зафиксировала рекордные более чем 230 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире за сутки, общее число случаев COVID-19 за все время превысило 12,5 миллиона. Инвесторы опасаются, что в случае дальнейшего роста числа заболевших власти могут принять решение о повторном закрытии экономик, что ударит по спросу на нефть.

Нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что уверенности в потенциальном росте цен на нефть не будет до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет взята под контроль.