МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов понедельника снизился по биржевым индексам на фоне понижательной динамики рынка нефти, преобладавшей в течение дня, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,22% до 2766,79 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1234,50 пункта.

Рынок нефти вечером снижается на 0,2%, до 43,16 доллара за баррель сорта Brent. В течение сессии понедельника она дешевела до 42,39 доллара.