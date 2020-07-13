МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов, группа Globaltrans, в период с 6 по 10 июля приобрела 42,439 тысячи своих глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках buy back, говорится в сообщении компании.

В начале июля Globaltrans объявила о запуске программы обратного выкупа своих бумаг (buy back), которая предназначена для глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, котирующихся в основном на Лондонской фондовой бирже.

"Globaltrans Investment PLC… сегодня объявила, что с 6 по 10 июля 2020 года она приобрела 42 439 своих глобальных депозитарных расписок…", — говорится в сообщении.

В рамках программы buy back Globaltrans намерена в течение года с момента внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 12 мая 2020 года, выкупить GDR объемом, не превышающим 5% уставного капитала компании, что составляет 8 937 046 акций.

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов. Акции компании торгуются на LSE. Бизнесмены Никита Мишин и Андрей Филатов через свои специальные компании владеют по 11,5% оператора, Константин Николаев — 10,8%, исполнительный директор компании Александр Елисеев — 5,1%, председатель совета директоров, директор по стратегии Globaltrans Сергей Мальцев — 4%. Free float Globaltrans составляет 56,9%.