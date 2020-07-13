МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы по итогам торгов понедельника выросли более чем на 1%, в то время как инвесторы ожидают начала сезона отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,33% — до 6176,19 пункта, французский CAC 40 — на 1,73%, до 5056,23 пункта, немецкий DAX — на 1,32%, до 12799,97 пункта.

Инвесторы с оптимизмом ожидают начала публикаций финансовых итогов компаний в первом полугодии текущего года. Сезон отчетностей традиционно открывают американские банки. Так, во вторник в США отчитаются такие представители банковского сектора как JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo, а в среду и четверг — Goldman Sachs, Bank of New York и Morgan Stanley.

"Июль и август, как правило, являются более слабыми месяцами для рынков, но на этот раз они растут из-за вливания ликвидности… и позитивных новостей о вакцине от COVID-19", — отметил аналитик Lombard Forte Кит Темпертон (Keith Temperton), чье мнение приводит агентство Рейтер.