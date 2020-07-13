МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в понедельник по основным биржевым индексам, отыгрывая понижательную динамику цены нефти. Корпоративные новости добавляли негатива в динамику стоимости российских акций.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,22%, до 2766,79 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1234,50 пункта.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в понедельник преимущественно снижался, отыгрывая неуверенную динамику нефти. Стоимость марки Brent теряла вечером 0,2%, до 43,17 доллара за баррель. Инвесторы ожидают решения комитетов стран соглашения ОПЕК+ по уровню сокращения добычи сырья (14-15 июля) и оценивают риски нарушения баланса спроса и предложения на рынке.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, при этом общего консенсуса пока нет.

Западноевропейские биржевые индексы в понедельник выросли на 1,3-1,7%, американские вечером растут также на 1,3-1,7%. Инвесторы с оптимизмом встретили совместное заявление немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer о том, что две их экспериментальные вакцины против коронавируса получили статус ускоренного рассмотрения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Однако российский рынок не воспользовался этим внешним позитивом на фоне корпоративного негатива. Так, в лидерах снижения цены на российском рынке опять оказались бумаги "Норникеля" (-3,1%) – на фоне сообщений о том, что в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода "Норильсктрансгаза" (принадлежит "Норникелю") и разлив топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию.

Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти ввели ЧС муниципального характера.

Также подешевели акции нефтегазового сектора — на фоне слабой динамики нефтяных цен: "Лукойла" (-2,8%), "Роснефти" (-2,1%), "Газпрома" (-2,2%), "Татнефти" (-2,4% "обычка" и —2,5% "префы"). Упали акции ММК (-2,5%), "Полюса" (-2,4%), "Мосбиржи" (-1,8%). Выросли в цене бумаги Petropavlovsk (+4,8%), "Фармсинтеза" (+3,5%), "Яндекса" (+1,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале торгов рынок попытался закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов и даже в моменте поднимался к его середине, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Однако уход тяжеловесных бумаг в существенный "минус" привел к отступлению рынка на отрицательную территорию. При этом у индекса Мосбиржи не хватило сил даже на то, чтобы удержать позиции выше 2800 пунктов. В ближайшие сессии не исключаем сохранения давления за счет ухудшения внешней конъюнктуры, которое может быть вызвано активным распространением коронавируса в США и ростом напряженности в отношениях между США и Китаем", — добавил он.

В условиях угрозы усиления вирусных и геополитических рисков спрос на активы развивающихся экономик в ближайшее время может носить осторожный, сдержанный характер, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2750-2815 пунктов", — добавил он.

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2735-2835 пунктов, оценила ситуацию Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Российскому рынку в ближайшие дни может быть сложно следовать за зарубежными индикаторами ввиду большого числа корпоративных историй – дивидендных отсечек, операционных и финансовых результатов. Последнее при прочих равных может стать причиной сохранения "бокового" движения", — добавила она.