МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,42%, до 5,01 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,22%, до 149,4 доллара, "Лукойла" — снизилась на 2,01%, до 70,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,85%, до 5,52 доллара, "Газпром нефти" — на 0,22%, до 22,85 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" уменьшилась на 2,84%, до 25,31 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,14%, до 12,45 доллара, НЛМК — на 0,57%, до 19,27 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,21%, до 0,94 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,46%, до 11,86 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,79%, до 21,9 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,32%, до 4,99 доллара, цена бумаг "Магнита" уменьшилась на 0,58%, до 13,63 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,4%, до 2,48 доллара.