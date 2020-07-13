МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июне составил 864,074 миллиарда долларов после дефицита в 398,754 миллиарда в мае, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 863 миллиарда долларов.

Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 8,477 миллиарда долларов.