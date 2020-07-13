МОСКВА, 13 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник снижается к евро и повышается к доллару на фоне укрепления европейской валюты на форексе выше 1,135 доллара, следует из данных Мосбиржи. Неуверенная динамика рынка нефти оказывает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.55 мск снижался на 5 копеек, до 70,68 рубля, курс евро прибавлял 46 копеек, до уровня 80,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Российская валюта вечером прибавляла против доллара и падала к евро на фоне роста европейской валюты на форексе выше 1,135 доллара. Этому способствует рост аппетита к риску, о чем традиционно свидетельствует укрепление евро.

Западноевропейские биржевые индексы в понедельник выросли на 1,3-1,7%, американские вечером растут на 1,3-2,1%. Инвесторы с оптимизмом встретили совместное заявление немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer о том, что две их экспериментальные вакцины против коронавируса получили статус ускоренного рассмотрения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Однако стоимость нефти марки Brent теряла вечером 0,1%, до 43,20 доллара за баррель, оказывая давление на курс рубля. Инвесторы ожидают решения комитетов стран соглашения ОПЕК+ по уровню сокращения добычи сырья (14-15 июля) и оценивают риски нарушения баланса спроса и предложения на рынке.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, Саудовская Аравия проводит переговоры внутри ОПЕК+ по смягчению сокращения добычи нефти альянсом в августе до 7,7 миллиона баррелей в сутки, что соответствует увеличению добычи на 2 миллиона баррелей в сутки от текущего уровня, при этом общего консенсуса пока нет.

Игроки рынка обратили внимание на прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что госдолг России в текущем году вырастет до 16% ВВП с примерно 12,3%, но будет находиться в безопасной зоне. Россия своевременно снизила долг, это серьезный козырь в текущем экономическом состоянии, добавил он.

В итоге, доллар снижался вечером к рублю в пределах 0,1%, евро рос на 0,6%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник курс будет колебаться в диапазоне 70,4-71,6 рубля за доллар, оценивает положение Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Основными факторами влияния на рубль будут оставаться общие настроения рынка, а также динамика нефтяных цен, считает он.

"С одной стороны, мы ожидаем роста тревожности инвесторов в вирусной плоскости. С другой стороны, полагаем, что риски коррекции нефти к 40 долларам и ниже сохраняются, и на этой неделе они могут усилиться, если рынки в ходе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ получат сигналы о том, что сокращения в рамках сделки не будут продлены на перспективу августа. Не менее важными для рубля остаются риски активизации санкционной риторики в отношении РФ", — сказал Покатович.

Разнонаправленная динамика основных мировых валют вызвана слабостью доллара на международном валютном рынке и уверенным ростом евро к широкому спектру валют, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает движение в рамках нижней половины диапазона 70-75 рублей. Пока мы не видим поводов для выхода за его пределы, однако ухудшение внешнего фона может привести к подъему американской валюты в его верхнюю половину", — добавил он.