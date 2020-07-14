МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о поэтапном снижении порога выручки для обязательного приема к оплате платежной карты "Мир" и распространении такой обязанности на торговые площадки-агрегаторы.

Сейчас расчеты с помощью карты "Мир" обязательны для продавцов и исполнителей, у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год превышает 40 миллионов рублей.

Редакция первого чтения включала владельцев агрегаторов в круг субъектов предпринимательской деятельности, обязанных принимать к оплате карты "Мир". При этом порог выручки, выше которого продавцы, исполнители и владельцы агрегаторов должны обеспечить возможность рассчитываться с помощью таких карт, снижался с 1 сентября 2020 года до 30 миллионов рублей, с 1 января 2021 года — до 20 миллионов.

Комитет по финансовому рынку при подготовке ко второму чтению поддержал поправки к законопроекту, согласно которым снижение порога до 30 миллионов рублей произойдет с 1 марта 2021 года, до 20 миллионов – с 1 июля 2021 года.

Поправками также вносятся изменения, связанные с уточнением понятия "владелец агрегатора" в части использования им в своей деятельности наличных расчетов с потребителем и срока вступления закона в силу. Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 ноября 2020 года.

Принятие закона повысит уровень защиты прав потребителей, а также прозрачность сегмента дистанционной торговли, расчетов в сфере торговли и услуг, поясняла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, поступательное развитие национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт обеспечивает надежность, безопасность и удобство движения товаров и денежных средств как для потребителя, так и для добросовестного предпринимателя.