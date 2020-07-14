МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Капитализация американской корпорации Apple достигла почти 1,7 триллиона долларов, приблизившись по значению к стоимости нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

Исходя из текущих котировок акций обеих компаний, капитализация Apple составляет около 1,66 триллиона долларов, а Saudi Aramco — примерно 1,78 триллиона.

После проведения IPO саудовской компанией в декабре 2019 года, ее стоимость оценивалась почти в 2 триллиона долларов, показатель у Apple составлял тогда 1,2 триллиона долларов — почти вдвое меньше.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.