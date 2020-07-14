События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 июля
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 14 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июнь)
|7,9%
|10,9% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (июнь)
|-20
|1 (факт)
|5:52
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (июнь)
|-3,3%
|0,5% (факт)
|5:52
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (июнь)
|-16,7%
|2,7% (факт)
|5:52
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июнь)
|62,93 млрд юаней
|46,42 млрд юаней (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-9,8%
|-8,9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-20,4%
|1,8% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-20,2%
|6% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (май)
|-24,4%
|8,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|-10,4%
|-19,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (май)
|-7,49 млрд. ф.ст.
|-2,81 млрд. ф.ст. (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (май)
|-2,66 млрд. ф.ст.
|0,65 млрд. ф.ст. (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,6% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|-0,9%
|-0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июнь)
|-0,9%
|-0,3%
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)
|-83,1
|-65
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)
|63,4
|60
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|-17,1%
|15%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль)
|58,6
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|1,2%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,5%
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|-17,6%
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|21:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|2 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента
|RUB
|ММК — производственные результаты за 2кв и 1П2020
|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (07.08.2020, в заочной форме)
|2,5 (9м2018) + 2,5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|2,5 (9м2019) + 5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 21.08.2020) (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (об образовании правления, единовременной премиальной выплате президенту, план работы СД на 2020/2021 и др.)
https://1prime.ru/Financial_market/20200714/831767785.html