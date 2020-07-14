Рубль немного повышается в начале дня, несмотря на дешевеющую нефть
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль слегка повышается к доллару и евро в начале торговой сессии вторника, несмотря на вялотекущее снижение нефтяных котировок.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 3 копейки, до 70,94 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 80,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Стоимость нефти утром теряет 1,2%, до 42,12 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200714/831767940.html