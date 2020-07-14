МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ падает в начале дня на фоне дешевеющей нефти и снижающихся мировых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск падал на 1,1% — до 2737 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1216 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Нефть дешевеет на 1,2% — до 42,12 доллара за баррель сорта Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 0,9-2,1% на фоне сохраняющегося роста случаев заражения коронавирусом в стране. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона теряют до 1,4%.