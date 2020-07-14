МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,39% — до 4,94 доллара, "Новатэка" — на 1,77%, до 146,75 доллара, "Лукойла" — на 1,74%, до 68,94 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,12% — до 5,46 доллара, "Газпром нефти" — на 0,66%, до 22,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" снижалась на 1,34% — до 24,97 доллара, "Северстали" — на 1,45%, до 12,27 доллара, НЛМК — на 1,06%, до 19,07 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,13% — до 0,93 доллара, Сбербанка — на 1,71%, до 11,66 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 1,03%, до 21,68 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 1,15% — до 4,93 доллара, бумаги "Магнита" — на 1,32%, до 13,45 доллара, расписки "Ленты" — на 0,71%, до 2,46 доллара.