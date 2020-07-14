МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику во вторник на фоне снижения на других мировых фондовых рынках и на слабых внутренних статданных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.18 мск немецкий индекс DAX опускался на 1,55%, до 12602,4 пункта, французский CAC 40 — на 1,57%, до 4976,52 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,38%, до 6153,45 пункта.

Инвесторы в Европе во вторник поддерживают пессимистичные настроения на других мировых фондовых рынках. Так, основные американские фондовые индексы закрыли торги в понедельник преимущественно снижением на новостях о росте случаев заражения коронавирусом в стране и введением в связи с этим карантинных ограничений в некоторых штатах. Биржи Азии также завершили торги вторника в минусе.

"Аппетит инвесторов к риску был довольно хорошим в течение большей части первой торговой сессии недели, которая будет насыщенной с точки зрения экономических статданных и корпоративных новостей. Однако настроения резко изменились в конце торговой сессии в США", — считает аналитик брокерской компании Peel Hunt Ян Уильямс (Ian Williams), которого цитирует агентство MarketWatch.

Кроме того, во вторник трейдеры отыгрывают ряд макроэкономических данных из европейских стран. Так, по официальным данным из Великобритании, объем промышленного производства в стране мае вырос на 6% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 20%. Месячный показатель совпал с прогнозами аналитиков, а в годовом исчислении ожидалось снижение на 20,8%.

Разочаровала инвесторов и статистика из Германии, которая является крупнейшей европейской экономикой. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике страны в июле снизился до 59,3 пункта с 63,4 пункта в июне, хотя аналитики ждали снижения только до 60 пунктов.