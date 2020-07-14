МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. "Высочайший" (GV Gold) стал участником валютного рынка и рынка драгоценных металлов Московской биржи, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что предоставление прямого доступа к рынку драгметаллов Московской биржи позволит GV Gold расширить свои возможности по реализации золота и конвертации иностранной валюты по рыночному курсу благодаря преимуществам биржевого рынка: высокой ликвидности, прозрачному ценообразованию и надежности центрального контрагента.

"Компания рассматривает выход на Московскую биржу в качестве доступа к информации о котировках цен на золото, а также как возможность использовать сервис валютного рынка с минимальной комиссией для принятия оперативных решений", — отметил заместитель гендиректора "Высочайшего" по экономике и финансам Сергей Гостев, слова которого приведены в релизе.

"Рынок драгметаллов Московской биржи создает уникальные возможности получить доступ к широкому спектру контрагентов. Банки традиционно выступают основными партнерами и участниками операций на бирже. Число частных инвесторов превысило 5,3 миллиона, их интерес к поставочному золоту растет. Продолжается расширение использования биржевой инфраструктуры для операций с драгметаллами с нерезидентами, особенно после установления торгового линка с крупнейшими провайдерами ликвидности в Лондоне и получения нами статуса участника клиринга на Шанхайской бирже золота", — рассказал управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Мосбиржи Игорь Марич.

Торги на рынке драгоценных металлов Московской биржи стартовали в 2013 году. Доступ к рынку имеют 59 профессиональных участников, включая три золотодобывающие компании. Сделки спот и своп с золотом и серебром заключаются с участием центрального контрагента, функции которого выполняет Национальный клиринговый центр.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, запасы оцениваются в 4,4 миллиона унций. Ключевые предприятия и проекты расположены в Иркутской области и Якутии. В активе компании три производственные бизнес-единицы, включая шесть золотоизвлекательных фабрик, и широкий портфель, более 20, добычных и разведочных лицензий. В 2019 году производство золота составило 260 тысяч унций.