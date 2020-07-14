МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует незначительную смешанную динамику к евро и иене во вторник днем в ожидании статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару рос до 1,1361 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро, курс доллара к иене поднимался до 107,32 иены со 107,26 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,04%, до 96,5 пункта.

Трейдеры во вторник перед открытием американских фондовых рынков ждут данных по инфляции в США в июне. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция ускорилась в отчетном месяце до 0,6% с 0,1% в мае.

При этом определенную поддержку спроса на доллар в качестве более надежного актива оказывают опасения за обострение отношений между США и Китаем. В понедельник США официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало заявления США "совершенно неоправданными".

Аналитики ING, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что "напряженность между США и Китаем по поводу ситуации в Южно-Китайском море помогает американскому доллару". При этом они добавили, что если на этой неделе будет достигнут прогресс в согласовании Евросоюзом фонда восстановления европейской экономики, то это поддержит курс евро и ограничит рост доллара.

Внеочередной саммит ЕС в Брюсселе пройдет 17-18 июля и будет посвящен фонду восстановления ЕС от экономического кризиса, а также связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.