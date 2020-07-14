МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть остаются в минусе во вторник днем на опасениях вокруг спроса и предложения, при этом негативную динамику помогает ограничить статистика из Китая по импорту сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,47% — до 42,52 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,6% — до 39,86 доллара за баррель. Утром падение цен на нефть превышало 2%.

Давление на цены на нефть оказывают опасения вокруг распространения коронавируса, который оказывает давление на мировую экономику и спроса на сырье. Кроме того, трейдеры ждут встреч ОПЕК+ и оценивают дальнейшие перспективы сделки по сокращению добычи: на 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC).

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. На фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному плану, в августе объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Аналитики банка Citi, мнение которых приводит агентство Рейтер, говорят, что грядущий рост предложения может оказать давление на цены на нефть, учитывая неопределенность в перспективах спроса. Эксперты банка Morgan Stanley заявили в свою очередь, что спрос на нефть вряд ли превысит докризисный уровень до конца 2021 года.

В то же время инвесторы обратили внимание на статданных из Китая, который является одним из крупнейших мировых потребителей нефти. Как написало во вторник агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, страна увеличила импорт нефти в июне на треть в годовом исчислении, в результате показатель второй месяц подряд обновляет исторический рекорд.