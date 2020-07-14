МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Котировки золота лишь к концу третьего квартала перейдут к устойчивому росту и приблизятся к 1900 долларам за унцию, при этом весь период будет достаточно ровным — без пиков и падений после пробития планки в 1800 долларов в начале июля, считают аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

По словам начальника отдела операций с драгоценными металлами УБРиР Евгения Афанасьева, линейного роста ждать не стоит. "Скорее всего, мы будем наблюдать сильную волатильность, связанную с частым переходом инвесторов от безопасных активов к более рискованным и наоборот", — полагает он. Такая динамика продиктована большой неопределенностью восстановления мировой экономики, угрозой второй волны коронавируса, а также возможным возобновлением торговой войны между США и Китаем.

"После почти беспрерывного ралли, начавшегося еще в июне прошлого года, рынок золота сегодня технически выглядит перегретым. С начала года темпы роста ускорились под влиянием пандемии. Инвесторы активно используют золото в качестве стабилизатора портфелей при сохраняющихся низких процентных ставках и нестабильной экономической ситуации", — сказала аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Неопределённость как фактор по-прежнему присутствует на рынке и продолжает влиять на цену драгметалла — пик пандемии коронавируса еще не пройден, к тому же, вероятность второй волны COVID-19 уже тревожит экспертов.

По мнению главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена, игра на повышение цены золота не скоро принесёт дивиденды. Вред, нанесенный мировой экономике пандемией, в третьем квартале проявится еще сильнее. Второй квартал был посвящен в основном "тушению пожаров" и предотвращению коллапса, и только сейчас всерьез начинаются восстановительные работы, полагают эксперты Saxo Bank.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН

Аналитики ожидают постепенного увеличения цены на золото лишь к концу квартала. В целом сильного снижения в цене в ближайшее время не будет, как не будет и прорывного роста, уверены они.

По расчетам Лукичевой из "Открытия Брокер", средняя цена золота в третьем квартале составит 1793 доллара за унцию. В июле и вероятно в первой половине августа рынок может оставаться вялым из-за летнего спада активности, но с конца августа и в сентябре возможно продолжение роста, и цены могут превысить 1818 долларов.

"В третьем квартале не стоит ждать слишком большого негатива, хотя спрос на физический металл по-прежнему слаб. Рынок золота вошел в период консолидации. Дополнительную поддержку золоту оказывает ожидаемое сокращение добычи", — отметила Лукичева.

Главный аналитик ПСБ Роман Антонов считает, что, скорее всего, движение цены будет в широком диапазоне — 1650-1850 долларов за унцию — это базовый сценарий, а при позитивном сценарии мы можем увидеть, если не обновление исторического максимума, то приближение к 1900 долларам.

Прогноз Афанасьева из УБРиР — достижение 1800 долларов за унцию в третьем квартале — уже оправдался. По его мнению, опасения второй волны коронавируса и возобновление торговых войн США, политическая ситуация в Гонконге, а также геополитическая напряженность в отношениях между Северной и Южной Кореей, являются факторами поддержки для золота как традиционного безопасного актива для инвесторов, стремящихся застраховать свои риски.

Со всеми этими факторами, которые продолжат влиять на динамику цен на золото в третьем квартале, согласен Антонов из ПСБ.

"Политика низких процентных ставок и неограниченное предоставление ликвидности со стороны центральных банков позволяет рассчитывать на сохранение притока инвесторов в золото, сейчас это отчетливо заметно по динамике вложений в ETF фонды, которые нивелируют слабость глобального спроса на ювелирные украшения", — считает Антонов.

ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР

По данным World Gold Council (WGC), общий чистый приток в ETF за первое полугодие 2020 года составил 734 тонны на 39,5 миллиарда долларов, что превзошло предыдущий рекорд годового притока в 646 тонн в 2009 году. В денежном эквиваленте, резервы фондов в золоте выросли до 205,8 миллиарда долларов на конец июня со 195,1 миллиарда долларов в конце мая.

Из значимых событий предстоящего квартала стоит отметить заседание ФРС США 29 июля. Участники рынка могут получить новый взгляд регулятора на монетарную политику в ближайшей перспективе. Также внимания заслуживает процесс Brexit и меры поддержки экономики в ключевых юрисдикциях, в частности, в ЕС.

По мнению Антонова, негативно повлиять на динамику может укрепление доллара, а также общий позитивный настрой вокруг перспектив мировой экономики.

В то же время Лукичева отмечает, что ожидаемый рост инфляции будет толкать вверх цены на золото и далее — к концу года.

Эксперты Saxo Bank подчеркивают, что в настоящее время множество благоприятных факторов нивелируется снижением инфляции, но это, по их ожиданиям, кратковременно.

Таким образом, в третьем квартале золото имеет достаточно факторов поддержки, ряд которых пополнится с началом четвертого квартала, что поможет росту металла к новым историческим пикам. Инвестиционный спрос перекрывает и снижение розничного потребительского спроса, и сокращение официальных закупок банками, в основном вызванное приостановкой покупок Центральным банком России.