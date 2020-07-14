МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рынок акций падает на фоне дешевеющей нефти и снижающихся мировых фондовых индексов. Индекс РТС опустился ниже 1200 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.18 мск упал на 2,19%, до 2706 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,81%, до 1199,86 пункта. Ранее во вторник этот индикатор уже падал до 1198,32 пункта — минимума с 15 июня.