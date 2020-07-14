МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник, в то время как инвесторы ожидают публикации финансовых отчетов крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.44 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,62%, до 26130 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,42%, до 10643,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,41%, до 3161,38 пункта.

Трейдеры ожидают публикации финансовых итогов крупнейших американских банков за первое полугодие и второй квартал. Свой отчет уже представил банк JP Morgan Chase. По итогам первого полугодия чистая прибыль банка упала на 60% в годовом выражении, до 7,552 миллиарда долларов. При этом показатели второго квартала оказались лучше прогнозов аналитиков. Так, выручка во втором квартале выросла на 15%, до 32,98 миллиарда долларов при прогнозе в 30,4 миллиарда.

Позднее во вторник финансовые итоги обнародуют Wells Fargo&Co и Citigroup. Эксперты полагают, что выручка банков по итогам второго квартала 2020 года составила 18,37 миллиарда и 18,78 миллиарда долларов соответственно.

Кроме того, позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по инфляции в США в июне. Ожидается, что потребительские цены в стране выросли в отчетном периоде на 0,6% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%.