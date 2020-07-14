МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций существенно падает второй день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая негативный внешний фон.

Снижение рынка нефти и западных фондовых индексов обусловило сползание индекса РТС ниже психологически значимого уровня 1200 пунктов и приближение индекса Мосбиржи вплотную к 2700 пунктам.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.32 мск опустился на 2,1%, до 2708 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 2,8%, до 1200 пунктов. Ранее оба индикатора обновили минимумы с середины июня, упав до 2703,35 пункта и 1198,32 пункта.

РЫНОК ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок во вторник ощутимо падает второй день подряд, отыгрывая негативную динамику внешних рынков. Так, стоимость марки Brent теряла днем 0,8%, до 42,37 доллара за баррель.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения из-за распространения коронавируса, который замедляет мировую экономику и снижает спрос на сырье. Кроме того, трейдеры ждут встреч ОПЕК+ и оценивают дальнейшие перспективы сделки по сокращению добычи: на 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC).

Западноевропейские биржевые индексы во вторник падают на 0,3-1,5%. Инвесторы опасаются новостей о росте случаев заражения коронавирусом в США и введения в связи с этим карантинных ограничений в некоторых штатах.

В лидерах снижения цены – корректирующиеся акции Petropavlovsk (-4,2%), Polymetal (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-3,2%), "Магнита" (-3,1%), "Норникеля" (-2,3%) и "Русала" (-2,6%),

"Русал" обратился к совету директоров "Норникеля" с предложением сменить менеджмент компании и перенести головной офис в Норильск после череды экологических аварий и инцидентов в этом городе.

Растут акции "Сафмара" (+12%) на фоне новостей о выкупе акций компании, ГДР "Русагро" (+1,7%), "Фармсинтеза" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,5%) – на фоне потока новостей со встречи главы авиаперевозчика Виталия Савельева с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Причиной прогрессирующего ухудшения внешнего информационного фона представляется возможное завершение первой, наиболее активной фазы QE, повысившиеся социально-политические риски в ведущих странах, а также неблагоприятные для "быков" сезонные и технические факторы и неопределенность в отношении статистики американских финансовых корпораций за второй квартал, рассуждает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"С учетом ухудшения внешнего и внутреннего информационного фона в последние дни, сегодня вновь сравнительно высоки шансы снижения российского рынка акций по итогам дня. Однако, с учетом статистики краткосрочной волатильности рынка и стабильности цен на нефть Brent вблизи 42 долларов за баррель, потенциал дальнейшего снижения рынка на дневных и вечерних торгах выглядит ограниченным. Целевой диапазон закрытия вторника для индекса Мосбиржи составляет 2720-2895 пунктов", — оценил он.

Турбулентность на мировых рынках вызовет снижение российского рынка акций во вторник, считают аналитики Альфа-банка.

"Сегодня российский рынок акций будет торговаться в минусе на фоне снижения цен на нефть и риска ее дальнейшего понижения накануне запланированного ослабления квот ОПЕК+ по сокращению добычи и давления на курс рубля к доллару", — оценивают эксперты банка.