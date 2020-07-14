События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июля
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-4,2%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль)
|6,3%
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0%
|-0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,5%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь)
|0,3%
|3,0%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)
|0,5%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)
|1%
|1%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
|-0,2
|10
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май)
|-28,5%
|9,5%
|15:51
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь)
|-15,27%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|1,4%
|4,3%
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|1,566 млн барр
|17:00
|CAD
|Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|5,654 млн барр
|-2,275 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|2,206 млн барр
|18:15
|CAD
|Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|21:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|НЛМК — производственные результаты за 2кв и 1П2020
|RUB
|Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Корпорация Иркут — ГОСА (реестр закрыт 19.06.2020, в заочной форме)
|0 — див-д 2018
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200714/831771762.html