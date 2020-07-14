МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали торги вторника смешанной динамикой на данных отчетности банков США и сохраняющихся опасениях вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.40 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,2%, до 26034,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,06%, до 3157,1 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,29%, до 10422,8 пункта. Минутами ранее все три индекса были в "красной" зоне.

Разочарование инвесторам принесла отчетность крупного американского банка Wells Fargo & Co — он получил во втором квартале убыток в 2,7 миллиарда долларов против прибыли годом ранее и пояснил, что связывает такой результат, в частности, с увеличением резервов на покрытие возможных потерь по кредитам. Акции банка дешевеют на 6,2%.

Трейдеры также обратили внимание на показатели еще одного банковского гиганта Citigroup Inc, чья чистая прибыль за второй квартал 2020 года упала почти в 4 раза в годовом выражении — до 1,3 миллиарда долларов с 4,8 миллиарда годом ранее. В то же время выручка выросла на 5% и составила 19,766 миллиарда долларов, хотя аналитики прогнозировали ее на отметке 18,78 миллиарда долларов. Акции банка дешевеют на 2%.

При этом с оптимизмом восприняли рынки отчетность американского банка JP Morgan Chase, согласно которой выручка во втором квартале выросла на 15%, до 32,98 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 30,4 миллиарда долларов. Акции банка растут в цене на 0,66%. "Цифры оказались лучше, чем все боялись. Он (банк — ред.) зарабатывает деньги в сложной обстановке, и это показывает, на что способны хороший менеджмент и устойчивый финансовый баланс", — сказал агентству Рейтер главный стратег по фондовому рынке MAI Capital Management Кристофер Гризанти (Christopher Grisanti).

Давление на настроения рынков во вторник также оказывает продолжающееся распространение коронавируса в США. По данным университет Джонса Хопкинса на вторник, более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, 400 человек скончались.