МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Московская биржа с 20 июля приостановит торги акциями "Трансконтейнера", "Протека" и Московского областного банка в связи с поступившими организациям требованиями о выкупе ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки.

"В соответствии с правилами листинга ПАО "Московская биржа" председателем правления 14 июля 2020 года приняты следующие решения: приостановить с 20 июля 2020 года торги ценными бумагами, включенными в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с поступившими организациям требованиями о выкупе ценных бумаг…, в отношении следующих ценных бумаг…", — говорится в сообщении.

Так, приостанавливаются торги обыкновенными акциями ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" со следующими параметрами выпуска: регистрационный номер выпуска — 1-01-55194-E от 11 мая 2006 года; торговый код — TRCN; ISIN код — RU000A0JPRX9.

Приостанавливаются торги обыкновенными акциями ПАО "Протек" с параметрами выпуска: регистрационный номер — 1-02-07615-A от 6 июля 2009 года; торговый код — PRTK; ISIN код — RU000A0JQU47.

Также приостанавливаются торги обыкновенными акциями ПАО "Московский областной банк": регистрационный номер выпуска — 10101751B от 30 апреля 2010 года; торговый код — MOBB; ISIN код — RU000A0JS7V9.