МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает опускаться, но по-прежнему держится в районе психологической отметки в 1800 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,14%, или на 2,5 доллара — до 1811,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,29% — до 19,538 доллара за унцию.

Котировки золота на прошлой неделе достигли 1829,8 доллара — максимума с 14 сентября 2011 года, стоимость металла закрепилась выше 1800 долларов из-за рисков вокруг пандемии коронавируса и опасений второй волны заражений. Теперь инвесторы перешли к фиксации прибыли, что оказывает давление на котировки золота.

"… золото имеет тенденцию к росту (стоимости — ред.) в среднесрочной перспективе, но я не удивлюсь, если увижу небольшую коррекцию этого уровня в 1800 долларов, особенно из-за фиксации прибыли", — приводит агентство Рейтер слова аналитика OANDA Крэга Эрлама (Craig Erlam).

Кроме того, трейдеры следят за сезоном отчетностей, который сегодня открыли американские банки. Финансовые итоги оказались неоднозначными, но в основном превзошли прогнозы аналитиков.

Выручка JP Morgan Chase во втором квартале 2020 года выросла на 15% в годовом выражении, до 32,98 миллиарда долларов при прогнозе в 30,4 миллиарда. Выручка Citigroup Inc. в том же периоде составила 19,766 миллиарда долларов. Показатель ожидался на отметке 18,78 миллиарда долларов. В то же время выручка Wells Fargo & Co во втором квартале в годовом выражении снизилась на 17%, до 17,836 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на отметке в 18,37 миллиарда.

Замедляют падение стоимости золота опасения вокруг распространения коронавируса. Участники торгов опасаются, что из-за роста числа случаев заражения власти стран по всему миру могут снова принять ограничительные меры, которые окажут давление на развитие экономики. Так, например, в США в Калифорнии вводят массовые ограничения на работу общественных учреждений.