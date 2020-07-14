МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс доллара падает во вторник к евро, но в то же время стабилен по отношению к иене, в то время как инвесторы оценивают финансовые отчеты крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск курс евро к доллару рос до 1,1398 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,134 доллара за евро, курс доллара к иене незначительно снижался до 107,23 иены со 107,26 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 92,26 пункта.

Трейдеры обратили внимание на финансовые итоги крупнейших американских банков. Показатели за второй квартал 2020 года, в основном, оказались лучше прогнозов аналитиков. Так, выручка Citigroup Inc. и JP Morgan Chase выросла во втором квартале и составила 19,8 миллиарда и 32,98 миллиарда долларов. В то же время показатели чистой прибыли обоих банков по итогам первого полугодия упали почти в 2 раза.

Финансовые итоги Wells Fargo & Co оказались неутешительными. По итогам первого полугодия банк получил чистый убыток в 2,652 миллиарда долларов. Чистый убыток за второй квартал составил 2,694 миллиарда долларов против прибыли годом ранее в 5,848 миллиарда долларов.

Тем временем, курс евро к доллару находится у максимума с 11 июня, несмотря на ряд слабых макроэкономических данных. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до 59,3 пункта с 63,4 пункта в июне, а объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 12,4% в месячном выражении, хотя аналитики ожидали роста показателя на 15%.