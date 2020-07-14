МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России с 16 июля начнет продажу облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового выпуска объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

ОФЗ-н нового выпуска серии 53006 будут доступны в отделениях банков-агентов: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта Банка".

"В связи с утратой силы с 1 января 2021 года нормы об освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по государственным ценным бумагам РФ… для выпуска ОФЗ-н 53006 предусмотрена дополнительная премия к доходности, обеспечивающая компенсацию выпадающих доходов физического лица в связи с уплатой им налога на купонный доход", — сообщил Минфин.

Ставка первого полугодового купона установлена в размере 4,1% годовых, второго – 4,4% годовых, третьего – 4,7% годовых, четвертого – 5% годовых, пятого – 5,3% годовых, шестого – 5,73% годовых.

При покупке и предъявлении к выкупу облигаций выпуска 53006 гражданам не нужно будет платить комиссию банкам-агентам — соответствующие расходы будет нести эмитент в лице Минфина России. Минимальная сумма покупки облигаций составит 10 тысяч рублей. Под залог облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов при наличии соответствующих программ кредитования.

ОФЗ-н предыдущего выпуска 53005 с 16 июля предлагаться гражданам более не будут в связи с окончанием периода их размещения.