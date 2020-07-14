МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника преимущественно падением, немного вырос британский FTSE 100, инвесторы обратили внимание на ряд макроэкономической статистики из Европы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,06% — до 6179,75 пункта, французский CAC 40 — снизился на 0,97%, до 5007,46 пункта, немецкий DAX — на 0,8%, до 12697,36 пункта.

Трейдеры обратили внимание на ряд статданных, которые оказались хуже ожиданий аналитиков. Объем промышленного производства в еврозоне в мае вырос на 12,4% в месячном выражении, а в годовом — снизился на 20,9%, хотя эксперты ожидали роста показателя на 15% в месячном выражении и его падения на 20% — в годовом. Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до 59,3 пункта с 63,4 пункта в июне. При этом аналитики ожидали снижения индикатора только до 60 пунктов.

Небольшую поддержку британскому индексу оказало ослабление фунта. Более дешевый фунт поддерживает рост стоимости акций компаний-экспортеров, чей доход в фунтах в этом случае растет.

Давление на национальную валюту Великобритании оказала слабая статистика по ВВП. Так, экономика страны в мае выросла только на 1,8% в месячном выражении после падения показателя в апреле на 20,3%. Аналитики ожидали, что показатель вырос в отчетном периоде на 5,5%.