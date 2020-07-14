МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бумаги Сбербанка вечером незадолго до закрытия основных торгов перешли к росту, игнорируя инцидент с двумя сотрудниками банка, которых отстранили от работы на время проверки прозвучавших обвинений в сексуальных домогательствах, следует из динамики торгов и комментариев для РИА Новости аналитиков.

При этом в течение дня привилегированные акции Сбербанка максимально снижались на 1%, обыкновенные акции – на порядка 1,3%. Индекс Мосбиржи максимально падал на 2,3%. На дополнительных торгах к 19.35 мск префы банка растут на 0,62%, обыкновенные акции – на 0,2%.

Накануне в соцсетях появилось несколько сообщений от людей, столкнувшихся с домогательствами. В ряде случаев упоминались сотрудники Сбербанка. В банке во вторник сообщили РИА Новости, что после этих сообщений проводится внутренняя проверка.

Многие наиболее ликвидные российские акции во вторник корректировались на 2-3% относительно вчерашних цен закрытия, при этом индекс Мосбиржи терял около 2%, индекс РТС снижался на 3%, отмечает Константин Бушуев из "Открытие Брокер". Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка теряли только около 1%, то есть движутся лучше рынка в целом, отмечает он.

"Поэтому как-то связывать истории (возможного) харассмента с движением цен акций банка вряд ли уместно. Для рынка это скорее несущественная новость (non-event)", — считает эксперт.

"На текущий момент и обыкновенные, и привилегированные акции Сбербанка уже отыграли падение. Я бы не связывал его со слухами в соцсетях, инвесторов такие истории не интересуют. Скорее, продажи связаны с опасениями, что период карантина и так называемая "вторая волна" продолжат оказывать негативное влияние на результаты компании, ведь по итогам июня по РСБУ Сбербанк показал снижение чистой прибыли на 17%", — говорит главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Бумаги банка продавали, в том числе и потому, что у развивающихся рынков в случае "второй волны", исходящей от США и Китая, шансов быстро справиться с проблемой еще меньше, чем у развитых стран, тем более, что США продолжают активно вести торговые войны и сохраняют санкции, добавляет он.

"Тема харассмента хороша для СМИ, но инвесторов, в том числе и нерезидентов, интересует стабильность финансовых потоков и то, что "Яндекс" больше не будет совместно со Сбербанком развивать свои площадки "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги". Это плюс для "Яндекса", но упущение для Сбербанка", — считает эксперт.