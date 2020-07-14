МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по рублевому индексу Мосбиржи и долларовому индексу РТС на фоне стоимости нефти, которая большую часть торгов провела в минусе, и снижавшихся европейских площадок, следует из данных торгов.

Тем не менее, выход нефтяных котировок в плюс незадолго до закрытия торгов на Московской бирже позволил индексам существенно сократить потери. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально снижался до 2703,35 пункта, индекс РТС – до 1197,2 пункта. Индекс РТС опускался ниже 1200 пунктов впервые с 15 июня.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снижался на 0,8%, до 2744,54 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,43%, до 1216,79 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск рос на 14 копеек — до 71,11 рубля, курс евро — на 56 копеек, до 81,07 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимался на 0,19% — до 42,8 доллара за баррель.

"Российский рынок акций во вторник демонстрировал снижение вместе с иностранными площадками. Пессимизм усилился в рыночных настроениях на фоне сообщений о повторном введении в ряде стран ограничений из-за распространения COVID-19, а также появления новых признаков напряженности в отношениях США и КНР", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Центрального телеграфа" (-5,92%) акции компании "Городские инновационные технологии" (-4,34%), акции ОГК-2 (-3,94%), "Нижнекамскнефтехима" (-3,63%), "Распадской" (-3,62%), а также акции "Русала" (-3,09%), "М.Видео" (-2,83%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,7%), обыкновенные акции "Селигдара" (-2,58%) и депозитарные расписки Qiwi (-2,45%).

Акции ГК "ПИК" подросли после завершенной накануне дивидендной отсечки, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

"Сегодня отчетность публиковали "Газпром" и ММК. Акции "Газпрома" подешевели не столько из-за отчетности по МСФО за первый квартал, сколько из-за своей дивидендной отсечки: сегодня последний день покупки для того, чтобы претендовать на дивиденды в размере 15,24 руб/акц (дивдоходность 7,8%). По той же причине порядка 1,75% потеряли в цене бумаги АФК "Система": сегодня последний день покупки акций, чтобы рассчитывать на дивиденды в размере 13 копеек", — комментирует снижение бумаг он.

В лидерах роста – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (11,97%), ГК "ПИК" (6%), депозитарные расписки "Русагро" (3,2%), "Фосагро" (2,51%), ММК (2,39%), а также акции "Новатэка" (2,28%), "Эн+ Групп" (1,72%), "Акрона" (1,3%), НЛМК (1,28%) и акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,01%).

"Акции "Сафмара" взлетели после новостей об объявлении обязательной оферты на выкуп бумаг у миноритариев по цене 534,33 рубля за штуку. Котировки в течение дня стремились к указанной отметке", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Бумаги Сбербанка вечером незадолго до закрытия основных торгов перешли к росту, игнорируя инцидент с двумя сотрудниками банка, которых отстранили от работы на время проверки прозвучавших обвинений в сексуальных домогательствах. На дополнительных торгах к 20.37 мск префы банка растут на 0,39%, обыкновенные акции – на 0,1%.

Накануне в соцсетях появилось несколько сообщений от людей, столкнувшихся с домогательствами. В ряде случаев упоминались сотрудники Сбербанка. В банке во вторник сообщили РИА Новости, что после этих сообщений проводится внутренняя проверка.

"Скандалы с харассментом для российского фондового рынка пока еще в новинку, и существенного влияния на капитализацию компаний они не оказывают. Сегодня российский рынок существенно снижается, при этом котировки акций Сбербанка вышли в плюс. Можно констатировать: если скандал не несет существенных финансовых потерь для компании, влияние на котировки будет иметь ограниченный характер", — прокомментировал РИА Новости Ярослав Кабаков из ИК "Финам".

"Если говорить в контексте иностранных инвесторов, то они заходят в российские активы в условиях, когда в любой момент США и страны Европы могут ужесточить санкции против России и отдельных компаний, так что такие мелочи уже заложены в доходности российских эмитентов", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ

Ценовая волатильность в нефти в ближайшее время может увеличиться – не исключено, что по итогам конференции ОПЕК+ ее участники решат ослабить согласованное ограничение добычи сырья в августе, считает Бахтин из "БКС Премьер".

Он ожидает, что в среду индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2700-2770 пунктов.

"Техническая картина по рынку остается нейтральной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2800 пунктов", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".