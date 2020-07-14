ВАШИНГТОН, 14 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрыли торги во вторник уверенным ростом, несмотря на противоречивые данные по отчетности ряда крупных банков США и сохраняющиеся опасения вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 2,14%, до 26643,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,34%, до 3197,61 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,94%, до 10488,58 пункта.

Росту, в частности, способствовало заявление членом Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаел Брейнард, которая призвала центральный банк к масштабным приобретениям активов для поддержания экономики в условиях неопределенному, вызванной пандемией коронавируса.

Кроме того, американский банк JP Morgan Chase отчитался о росте выручки во втором квартале на 15%, до 32,98 миллиарда долларов, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 30,4 миллиарда долларов.

С другой стороны, отчетность крупного американского банка Wells Fargo & Co продемонстрировала убыток во втором квартале в 2,7 миллиарда долларов против прибыли годом ранее. Еще один банковский гигант Citigroup Inc отчитался о падении чистой прибыли за второй квартал 2020 года в четыре раза в годовом выражении — до 1,3 миллиарда долларов с 4,8 миллиарда годом ранее. В то же время выручка выросла на 5% и составила 19,766 миллиарда долларов, хотя аналитики прогнозировали ее на отметке 18,78 миллиарда долларов.

Давление на настроения рынков во вторник также оказывает продолжающееся распространение коронавируса в США. По данным университет Джонса Хопкинса на вторник, более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, 400 человек скончались.