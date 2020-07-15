МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июль) 6,3% -6,1% (факт)
5:57 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0% 0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,5% 0,6% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь) 0,9% 2,4% (факт)
11:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) 0,5% 0,8%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) 1% 1%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль) -0,2 10
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,1%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,7%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,7%
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) -28,5% 9,5%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь) -15,27%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 1,4% 4,3%
16:30 USD США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге 1,566 млн барр  
17:00 CAD Канада — Публикация отчета Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике    
17:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
17:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/    
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,654 млн барр -2,275 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 2,206 млн барр  
18:15 CAD Канада — Пресс-конференция Банка Канады /BoC/    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB НЛМК — производственные результаты за 2кв и 1П2020    
  RUB Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Корпорация Иркут — ГОСА (реестр закрыт 19.06.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 0 (рекоменд. СД) — див-д 2019

 

 

 