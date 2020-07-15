МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале дня на фоне падения акций "Газпрома", имеющих большой вес в расчете основных биржевых индексов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск снижался на 0,5% — до 2730 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1213 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Газпрома" теряют 6,3%, поскольку со среды они торгуются без дивидендов. Ранее акционеры компании одобрили дивиденды по итогам 2019 года на уровне 15,24 рубля на акцию.