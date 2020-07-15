МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно в "зеленой" зоне на оптимизме вокруг перспектив вакцины от коронавируса, при этом биржи Китая оказались под давлением на фоне напряженности в отношениях с США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,56%, до 3361,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,07%, до 2261,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,01%, до 25481,58 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,84%, до 2201,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,88%, до 6052,9 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,59%, до 22945,5 пункта.

С оптимизмом мировые рынки отыгрывают данные журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes) мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс, считает, что оптимистичное освещение возможной вакцины против коронавируса перевешивает новости о росте случаев заражения вирусом в США. По данным университета Джонса Хопкинса на вторник, более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались.

В то же время давление на биржи Китая оказали опасения вокруг обострения отношений с США. Президент США Дональд Трамп сообщил в ночь на среду, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Китай в ответ заявил, что осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.

Трейдеры обратили определенное внимание на решение Банка Японии сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, на котором она находится с 2016 года. При этом регулятор ухудшил прогноз по экономике страны — он ожидает снижения ВВП в 2020-2021 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) в диапазоне 4,5-5,7%, а не на 3-5%, как ожидалось в апреле.