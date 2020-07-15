МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в среду на фоне роста на других мировых фондовых рынках и оптимизма вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск немецкий индекс DAX рос на 0,88%, до 12810,15 пункта, французский CAC 40 — на 1,17%, до 5066,19 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,73%, до 6225,47 пункта.

Европейские трейдеры в среду поддерживают оптимизм инвесторов в США и Азии. Основные американские фондовые индексы закрыли торги во вторник ростом на 1-2%, биржи Азии также завершили торговую сессию преимущественно в плюсе. Поводом для подъема настроений стали данные журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Кроме того, как пишет агентство Рейтер, "инвесторы питают большие надежды" на то, что власти ЕС в конце недели смогут согласовать параметры фонда восстановления ЕС от экономического кризиса. Внеочередной саммит ЕС, посвященный этому вопросу и связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы, пройдет 17-18 июля в Брюсселе. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Великобритании, где инфляция в июне в годовом выражении ускорилась до 0,6% с 0,5% в мае, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1% после нулевой динамики месяцем ранее. Аналитики прогнозировали замедление годовой инфляции до 0,4%, а в месячном выражении — дефляцию в 0,2%.