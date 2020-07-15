МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), при этом расписки "Газпрома" дешевеют на 5% из-за отсечки по дивидендам, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Газпрома" опускалась на 5,21%, до 5,14 доллара, поскольку со среды они торгуются без дивидендов. Ранее акционеры компании одобрили дивиденды по итогам 2019 года на уровне 15,24 рубля на акцию, реестр закроется 16 июля. Одна GDR "Газпрома" соответствует двум акциям.

При этом расписки "Роснефти" росли в цене на 2,32%, до 5,07 доллара, "Новатэка" — на 1,31%, до 151,25 доллара, "Лукойла" — на 1,86%, до 69,41 доллара, "Газпром нефти" — на 0,45%, до 22,55 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 2,3%, до 25,31 доллара, "Северстали" — на 1,3%, до 12,47 доллара, НЛМК — на 1,24%, до 19,56 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,7%, до 0,94 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,01%, до 11,74 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,69%, до 21,8 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,71%, до 4,93 доллара, бумаги "Магнита" — росли в цене на 0,79%, до 13,37 доллара, расписки "Ленты" дорожали на 0,1%, до 2,46 доллара.