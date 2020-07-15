МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в среду днем по отношению к другим мировым валютам на фоне возвращения интереса к рисковым активам после новостей вокруг вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.51 мск курс евро к доллару рос до 1,1428 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1396 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 106,94 иены со 107,23 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращался на 0,32%, до 95,95 пункта.

В среду на валютном рынке отмечаются распродажи доллара, в результате индекс доллара достиг минимальной отметки за месяц. Такая ситуация связана с сокращением спроса на американскую валюту в качестве более надежного актива на фоне увеличения интереса к риску, о чем свидетельствует рост на мировых фондовых рынках. Мировые инвесторы с оптимизмом восприняли данные журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Поддержку курсу евро, в свою очередь, оказывают ожидания внеочередного саммита ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса и связанный с ним многолетний финансовый план ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.

"Рынок меньше интересуют детали, ему больше хочется убедиться в том, что ЕС больше не разделен, а представляет собой единый фронт", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Антье Прэфке (Antje Praefcke).

Позднее в ходе торгов на курс доллара может оказать влияние статистика ФРС США по промпроизводству в стране за июнь. По прогнозам аналитиков, рост показателя ускорился до 4,3% в месячном исчислении с 1,4% в мае.