МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Инвесторы открыли в первом полугодии 2020 года 768 тысяч новых ИИС (индивидуальных инвестиционных счетов), говорится в материалах Московской биржи.

На конец прошлого года их количество составляло 1,646 миллиона штук, а на 30 июня – 2,414 миллиона, сообщает торговая площадка. Пятерка лидеров по открытым ИИС выглядит так: Сбербанк (1173 тысячи штук), ВТБ (394 тысячи), "Тинькофф банк" (385 тысяч), "БКС Брокер" (125 тысяч) и "Открытие" (95 тысяч).

Оборот (покупка плюс продажа ценных бумаг) по ИИС в первом полугодии составил 717 миллиардов рублей против 620 миллиардов за весь 2019 год. Пятерка лидеров по обороту по ИИС выглядит так: ВТБ (145,8 миллиарда рублей), Сбербанк (143,2 миллиарда), "Финам" (132,5 миллиарда), "БКС Брокер" (99,6 миллиарда) и "Открытие" (65 миллиардов рублей).

Частные лица в РФ с 2015 года могут (минимум на три года) открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или УК (счет доверительного управления) для инвестирования в инструменты фондового рынка, включая акции, облигации, биржевые (ETF) и паевые фонды. Сумма, зачисляемая по договору ИИСа в течение календарного года, ограничена 1 миллионом рублей.

Такие счета можно разделить на два типа — в настоящее время помимо получаемого в результате инвестиций дохода инвестору предоставляется право на один из двух видов вычетов по НДФЛ: 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при закрытии счета).