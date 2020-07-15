МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на весь лимит в 50 миллиардов рублей при спросе в 188,835 миллиарда рублей, говорится в сообщении Мосбиржи.

Цена отсечения составила 99,01% от номинала, средневзвешенная цена — 99,0795% от номинала. Выручка от размещения составила 50,08 миллиарда рублей.

Позднее в среду министерство предложит ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года еще на 50 миллиардов рублей.