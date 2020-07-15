МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пределах 2% на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.07 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 2,05%, до 27030 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 10698,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,38%, до 3227,62 пункта.

Инвесторы с оптимизмом оценивают новости вокруг испытаний вакцины от коронавируса. Ранее журнал New England Journal of Medicine сообщил о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

В то же время число случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, но оптимистичные новости о создании вакцины поддерживают надежды инвесторов на то, что распространения заболевания удастся сдержать. По данным университета Джонса Хопкинса на вторник, более 58 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в США за последние сутки, еще 400 человек скончались.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по промпроизводству в США. Аналитики полагают, что в июне объем промышленного производства в стране вырос на 4,3% в месячном выражении. Кроме того, сегодня также будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book), в которой Федеральная резервная система (ФРС) США даст комментарии об экономическом положении в стране.