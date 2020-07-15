МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается днем по основным биржевым индексам после утреннего краткосрочного снижения, отыгрывая улучшение внешнего фона.

Рост рынка нефти и западных фондовых индексов поддерживает стоимость российских активов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.08 мск повышался на 0,5%, до 2758 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1227 пунктов.

РЫНОК ОПЕРСЯ НА ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Российский фондовый рынок в среду днем растет, быстро развернувшись после утреннего снижения, на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Так, стоимость марки Brent прибавляет днем 1,4%, до 43,49 доллара за баррель. Трейдеры ожидают выхода официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в стране на прошлой неделе. Эксперты полагают, что показатель сократился на 2,1 миллиона баррелей после роста на 5,65 миллиона баррелей неделей ранее. Американский институт нефти (API) зафиксировал падение коммерческих запасов нефти в США за неделю на 8,3 миллиона баррелей.

Западноевропейские биржевые индексы повышаются днем на 1,6-2,2%. Инвесторы отыгрывают данные журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Кроме того инвесторы питают большие надежды на согласование властями ЕС в конце недели параметров фонда восстановления после экономического кризиса. Внеочередной саммит ЕС, посвященный этому вопросу и связанному с ним многолетнему финансовому плану ЕС на 2021-2027 годы, пройдет 17-18 июля в Брюсселе.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

В лидерах роста цены низколиквидные акции Южно-Уральского никелевого комбината (ЮУНК), акции которого за четыре торговых сессии подскочили в цене более чем в 3 раза и растут в среду почти на 40%.

Предприятие не занимается производством никеля уже более 7 лет, отмечает аналитик "Фридом финанса" Валерий Емельянов. Оно законсервировано и по большей части продает шлак из отвалов горной породы, накопленной с советского времени, отметил он.

"Не раз ставился вопрос о ликвидации, но власти его всячески блокировали, а собственники опровергали. Нечто похожее на то, что происходит с акциями сегодня, уже происходило в 2016 году: в полной новостной тишине они взлетали более чем в 3 раза и затем так же стремительно вернулись обратно. Думаю, что причиной роста могли стать слухи о продаже ЮУНК. Комбинат принадлежит "Мечелу", который сейчас распродает активы для погашения долгов. На этом фоне вполне логичной и возможной выглядит идея избавиться от предприятия. Но это лишь предположение", — резюмировал Емельянов.

Также растут акции "Распадской" (+3,4%), "Полюса" (+2,7%), АФК "Система" (+2,7%), "Русала" (+2,5%). Снижаются (из-за дивидендной отсечки) акции "Газпрома" (-5,2%), "Акрона" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,4%), ТМК (-0,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник российский рынок приблизился к сильным поддержкам: 2700 пунктов по индексу Мосбиржи и 1196 пунктов по индексу РТС, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". После этого произошел мощный отскок, который подтвердил техническую значимость данных уровней поддержки, добавил он.

"Таким образом, консолидация продолжается. Ближайшее сопротивление росту индекса Мосбиржи находится на отметке 2765 пунктов, индекса РТС – на уровне 1230 пунктов. В случае сохранения благоприятного внешнего фона наш рынок способен преодолеть эти технические препятствия", — считает Бабин.

С учетом изменения рыночной ситуации на американских площадках, сегодня днем и на вечерних торгах преобладают шансы на повышение рынка, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Целевой диапазон на закрытие среды для индекса Мосбиржи составляет 2710-2880 пунктов, оценил он.