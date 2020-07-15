МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль снижается в среду к евро и стабилен к доллару на фоне уверенного укрепления европейской валюты на форексе выше 1,14 доллара, следует из данных Московской биржи.

Рост объема рублевого госдолга оказывает давление на курс нацвалюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.03 мск почти не менялся, находясь около уровня 70,86 рубля, курс евро прибавлял 33 копейки, до 81,08 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ

Российская валюта днем стабилизировалась против доллара и падала к евро на фоне роста европейской валюты на форексе в направлении 1,145 доллара. В среду на валютном рынке отмечаются распродажи американской валюты, в результате индекс доллара достиг минимальной отметки за месяц. Такая ситуация связана с сокращением спроса на доллары в качестве более надежного актива на фоне увеличения интереса к риску.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет днем 1,3%, до 43,45 доллара за баррель. Трейдеры ожидают выхода официальных данных американского министерства энергетики по запасам нефти в стране на прошлой неделе. Эксперты полагают, что показатель сократился на 2,1 миллиона баррелей после роста на 5,65 миллиона баррелей неделей ранее. Американский институт нефти (API) зафиксировал падение коммерческих запасов нефти в США за неделю на 8,3 миллиона баррелей, что поддержало нефтяные котировки.

В то же время, игроки в последнее время обращают внимание на растущие объемы размещения долговых госбумаг, что может уменьшить спрос на них и рублевую ликвидность, а соответственно – надавит на курс рубля.

В частности, Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на весь лимит в 50 миллиардов рублей при спросе в 188,835 миллиарда рублей. При этом замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что планы его ведомства по заимствованиям на 2020 год амбициозные, но выполнимые, и могут быть скорректированы.

В итоге, евро повышаются днем к рублю на 0,4%, доллар почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,05 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Аппетит к риску на глобальных рынках остается неустойчивым, считает Максим Коровин из "ВТБ Капитала". "Вчера результаты за второй квартал представили сразу несколько крупных американских банков. В целом они оказались хуже ожиданий", — говорит он о рыночных факторах.

Курс евро продолжает "дежурить" на российском рынке вблизи отметки 81 рубль, говорит Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". Впрочем, уже в ближайшее время оптимизм покупателей единой европейской валюты может сойти на нет после итогов очередного заседания ЕЦБ (16 июля), считает он.

"Стабильности рубля к доллару способствует не только коррекция валюты США на международных площадках, но и рост цен на нефть. В данном контексте важное значение будут играть итоги сегодняшнего заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и данные по запасам и добыче нефти в США", — сказал Кравченко.

В ближайшие сессии рубль продолжит отыгрывать динамику пары EUR/USD на внешнем рынке, оставаясь в рамках диапазона консолидации, сформированного на прошлой неделе: 70,47–71,45 рубля за доллар, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".