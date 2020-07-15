События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|предв.
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)
|-227,7 тыс
|112,5 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июнь)
|-89,1 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|-1
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июнь)
|7,1%
|7,4%
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)
|-6,3%
|-3,3%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2020)
|-9,8%
|9,6%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (2кв2020)
|-6,8%
|2,5%
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП Китая с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2020)
|-6,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
|4,4%
|4,7%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (июнь)
|-2,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,9%
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
|1%
|-0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
|528,9 тыс
|250 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май)
|6 тыс
|-234 тыс
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (май)
|3,9%
|4,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июнь)
|-0,1%
|-0,1%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии/Bank of England
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,451%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
|2,9 млрд евро
|13:45
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|14:15
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка ЕЦБ по депозитным средствам (июль)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,3%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (июль)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|12,4%
|5%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|1,314 млн
|1,25 млн
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
|27,5
|20
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)
|-4,3
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|17,7%
|5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май)
|49 млрд канад. долл
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)
|-1,3%
|-2,3%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|-1,5%
|18:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)
|-128,4 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.07)
|569,8 млрд долл (на 03.07)
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты за 2кв и 1П2020
|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв2020
|RUB
|Global Ports — операционные результаты за 2кв2020
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 2кв и 1П2020
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 27.06.2020)
|16,61 — див-д 2018
|15,24 — див-д 2019
|RUB
|АФК "Система" — закрытие реестра для выплаты див-дов 2019 (ГОСА — 26.06.2020)
|0,11 — див-д 2018
|0,13 — див-д 2019
|RUB
|Аэрофлот — СД (стратегия развития группы до 2028)
https://1prime.ru/Financial_market/20200715/831778475.html