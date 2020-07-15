МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 23,006 миллиарда рублей при спросе в 31,38 миллиарда рублей, говорится в материалах министерства.

Цена отсечения составила 113,926% от номинала, средневзвешенная цена — 114,048% от номинала. Выручка от размещения составила 26,643 миллиарда рублей.

Ранее в среду министерство разместило ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на весь лимит в 50 миллиардов рублей при спросе в 188,835 миллиарда рублей.