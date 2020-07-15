МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы начали торги среды ростом на внутренних макроэкономических и корпоративных новостях и оптимизме вокруг перспектив создания вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,4%, до 27014,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 1,07%, до 3232,2 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,51%, до 10541,87 пункта.

В среду инвесторы в США отыгрывают очередную порцию отчетностей банков. Так, американский банковский гигант Goldman Sachs Group отчитался о росте выручки и прибыли во втором квартале, который превзошел прогнозы аналитиков. Акции банка дорожают на 3,3%. Инвестиционный банк BNY Mellon сообщил в свою очередь, что по итогам второго квартала чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 901 миллион долларов, уменьшившись на 7% ко второму кварталу 2019 года. Трейдеры остались недовольны результатами банка, о чем говорит падение стоимости его ценных бумаг на 5,8%.

Кроме того, инвесторы с оптимизмом оценивают новости вокруг испытаний вакцины от коронавируса. Ранее журнал New England Journal of Medicine сообщил о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях. Акции компании дорожают на 11%.

Также трейдеры обратили внимание на решение Европейского суда общей юрисдикции, который в среду отменил решение Европейской комиссии о взыскании с Apple 13 миллиардов евро налогов, которые, по мнению Брюсселя, недополучила Ирландия. Министерство финансов Ирландии и американская компания Apple приветствовали решение суда ЕC. Ценные бумаги Apple растут в цене на 1,8%.

Дополнительным позитивным фактором для рынков является статистика по промпроизводству в США за июнь. По данным ФРС, объем промышленного производства в США в июне поднялся на 5,4%, что оказалось лучше прогнозов. Прошедший месяц стал вторым подряд, когда зафиксирован рост показателя после рекордного апрельского спада.