МОСКВА, 15 июл ПРАЙМ. Стоимость золота слабо опускается в среду вечером на фоне роста аппетита к риску в свете новостей о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,15%, или на 2,65 доллара — до 1810,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,86% — до 19,698 доллара за унцию.

Инвесторы склонны отказываться от активного приобретения активов-"убежищ", к которым относится золото, на фоне новостей об удачных испытаниях вакцины от коронавируса. Ранее журнал New England Journal of Medicine сообщил о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

"Новости о вакцине поддерживают рынки, и золото немного страдает от этого", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Несмотря на то, что золото торгуется в "красной зоне", его стоимость продолжает держаться около психологической отметки в 1800 долларов за унцию. Старший аналитик по исследованиям FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство, полагает, что цена на золото может протестировать уровень в 1815 долларов за унцию, а также подняться до 1825 долларов.

В то же время падение стоимости золота сдерживается новостями вокруг торговых отношений США и Китая. Президент США Дональд Трамп сообщил в ночь на среду, что подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении Гонконга. Китай в ответ заявил, что осуждает принятие в США закона "Об автономии Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских граждан и организаций.