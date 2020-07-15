МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к евро и иене на фоне новостей об удачном тестировании вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро к доллару рос до 1,1419 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1396 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 106,91 иены со 107,23 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращался на 0,28%, до 95,99 пункта.

Индекс доллара, который традиционно рассматривается в качестве более надежного актива, торгуется у минимума за месяц в свете данных журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

Поддержку курсу евро, в свою очередь, оказывают ожидания внеочередного саммита ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса и связанный с ним многолетний финансовый план ЕС на 2021-2027 годы. Эти вопросы уже обсуждались на уровне лидеров стран ЕС, однако пока окончательной договоренности по ним не достигнуто.