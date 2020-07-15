МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по основным индексам на фоне позитивных настроений на большей части западных площадок и на рынке энергоносителей, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,12%, до 2747,91 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1219,26 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.59 мск рос на 17 копеек — до 71,03 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 81,03 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,96% — до 43,31 доллара за баррель.

Европейские площадки растут на 1,7-2,03%, ведущие индексы биржевых площадок США преимущественно поднимаются на 0,45-0,54%.