МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды ростом в пределах 2% на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,83% — до 6292,65 пункта, французский CAC 40 — на 2,03%, до 5108,98 пункта, немецкий DAX — на 1,84%, до 12930,98 пункта.

Оптимизм инвесторов относительно ситуации с коронавирусом и рост аппетита к риску поддержало сообщение журнала New England Journal of Medicine о том, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях.

В то же время трейдеры ждут внеочередного саммита ЕС 17-18 июля, на котором будут обсуждаться параметры фонда восстановления региона от экономического кризиса и связанный с ним многолетний финансовый план ЕС на 2021-2027 годы.

Участники торгов также ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Аналитики ожидают, что банк сохранит процентную ставку на уровне в 0% годовых.